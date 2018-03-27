Найман рассказал, как могут повлиять на Украину мировые торговые войны (видео)

США продолжают политику жестких мер для защиты собственного рынка. Дональд Трамп подписал указ о введении пошлины на китайскую продукцию.

Как ожидается, пошлины будут применены к 10 части поставок КНР в США, общей стоимостью около 60 млрд долларов.

О негативных последствиях для торговых ограничений для всей мировой экономики и экономики Украины рассказал в эфире передачи «Фінансовий тиждень» финансовый аналитик, трейдер, инвестор, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

«США это слон. Это американский огромный слон в небольшой комнате мировой экономики. И когда он делает такие неуклюжие действия, то мы можем быть затоптаны глобальными игроками. Куда пойдут китайские сталевары, турецкие сталевары? Они пойдут на наши рынки… Война уже началась, пока торговая война. Но следующий этап, который обычно следует за этим – это все же мировая война и мировой конфликт. А учитывая гигантские оборонные бюджеты, гигантские объемы оружия, накопленного повсюду, это все плохо, очень плохо может кончиться”, – отметил Эрик Найман.

Об опасности продолжения таких тенденций также предупредил известный американский инвестор Джим Роджерс: «Я очень обеспокоен, ведь мой опыт свидетельствует, что торговые войны часто приводят к катастрофе».