Одесситку оштрафовали на 3,7 млн грн за литовские номера

Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах оштрафовали на 3,7 млн грн за нарушение правил таможенного ввоза автомобиля на территорию Украины. Санкция за такой проступок предусматривает наложение штрафа в размере 300% неуплаченных таможенных платежей.

Случай произошел еще летом 2016 года, но все это время одесситка пыталась оспорить решение патрульных и таможенников в судах.

В ноябре 2017 г. Приморский районный суд г. Одессы отказался удовлетворить иск водителя, после чего та подала апелляцию. Но и здесь правда оказалась не на стороне женщины.

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Своим решением от 28 февраля 2018 г. № 522/19001/16-а, одесский Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Тем не менее, у истицы еще есть шанс отделаться от штрафа, обратившись с очередным заявлением в Верховный суд. Воспользуется ли она такой возможностью – пока не ясно.