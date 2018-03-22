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Владельцам еврономеров предложили амнистию в обмен на декларации доходов

Владельцам еврономеров предложили амнистию в обмен на декларации доходов

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина внесла новое предложение для решения проблемы нерастаможенных автомобилей в Украине. Его она озвучила во время встречи с активистами «Авто Евро Силы» в Верховной Раде.

‘Идти по молдовскому сценарию, но поставить повышающий коэффициент для авто старше 2000 года. Это будет стимулировать людей все-таки разбирать свои старые авто. Также я бы хотела, чтобы люди, которые будут растамаживать такие авто, все-таки предоставили справку о том, что они на территории Украины легально заработали эти деньги, пусть речь идет и о небольших суммах. Я просто не хочу, чтобы на этом наживались люди с «непонятными» источниками доходов», — заявила Южанина.

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«Этим пользуются и совсем непорядочные люди. Я на днях видела BMW 5 на еврономерах. То есть человек смог купить дорогое авто, но не удосужился заплатить 800 долларов налога. А это те деньги, которые не попали в бюджет на пенсионеров, врачей, учителей», — добавила она.

Южанина также уточнила, что пока это только инициатива и она будет обсуждаться.

По материалам autonews.ua
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