Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну — Finance.ua

Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну

Народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в комментарии «Новини.Live».

«Если говорим о 2023 году, то это до 2,1 трлн гривен в год прямых расходов на оборону и более 5 млрд гривен в день. Это огромные средства», — подчеркнул Гетманцев.

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По его словам, при этом общие расходы на сектор обороны вместе с безопасностью еще больше — в 2023 году они превысили 2,6 трлн гривен.

«Более того, хочу отметить, что эти расходы растут. К сожалению, мы теряем людей, и как бы это ни звучало, это также рассчитывается в деньгах, как и потери техники. Сейчас мы должны мобилизовать новые бригады, это тоже стоит денег. Но на 2024 год будем пока ориентироваться на расходы прошлого года», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

правительство Украины было вынуждено потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения из-за нехватки обещанных партнерами снарядов и оружия. Отсутствие или задержка помощи отражается на ситуации на поле боя, а также уменьшает экономический потенциал Украины;

Гетманцев также заявлял, что украинцам следует больше рассчитывать на себя в 2025 году, поскольку международная помощь хоть и не завершится, но будет меньше;



с начала полномасштабного вторжения Украине удалось привлечь уже более 83 млрд долларов США благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами. Крупнейшие доноры — ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания;



бюджет министерства можно условно поделить на три огромные части. Первая и самая большая — денежное довольствие и боевые выплаты военным. Вторая по размеру часть бюджета — это закупка вооружения и военной техники. На эти нужды предусмотрено 20% средств. И третья часть — это эксплуатационные расходы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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