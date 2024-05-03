Украина в марте привлекла рекордную сумму международной помощи — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина в марте привлекла рекордную сумму международной помощи — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина в марте привлекла рекордную сумму международной помощи — Шмыгаль
Украина в марте привлекла рекордную сумму международной помощи — Шмыгаль
В марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Провел совещание по финансово-экономическим вопросам с участием Минфина, Минэкономики, Нацбанка, Госказначейства и НКЦБФР. Заслушал информацию о текущей ситуации с выполнением бюджета и ритмичности поступления международной финансовой помощи», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, в марте правительство привлекло рекордную сумму — более 9 млрд долларов.
«В апреле получили еще 1,5 млрд евро в пределах Ukraine Facility», — добавил премьер.
Всего с начала года Украина уже привлекла около 12 млрд долларов финпомощи.
Он сообщил, что на совещании обсудили пути активизации кредитования проектов частного сектора.
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«Заслушал предварительные наработки Минфина, Минэкономики и Нацбанка. Дал задачу ускорить эту работу. Развитие внутреннего рынка, создание стимулов для украинских предприятий в фокусе правительства», — подчеркнул Шмыгаль.
Отдельно обсудили повышение финансовой возможности оборонно-промышленного комплекса. Готовятся соответствующие решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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