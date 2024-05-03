Украина в марте привлекла рекордную сумму международной помощи — Шмыгаль Сегодня 11:31 — Казна и Политика

Украина в марте привлекла рекордную сумму международной помощи — Шмыгаль

В марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Провел совещание по финансово-экономическим вопросам с участием Минфина, Минэкономики, Нацбанка, Госказначейства и НКЦБФР. Заслушал информацию о текущей ситуации с выполнением бюджета и ритмичности поступления международной финансовой помощи», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, в марте правительство привлекло рекордную сумму — более 9 млрд долларов.

«В апреле получили еще 1,5 млрд евро в пределах Ukraine Facility», — добавил премьер.

Всего с начала года Украина уже привлекла около 12 млрд долларов финпомощи.

Он сообщил, что на совещании обсудили пути активизации кредитования проектов частного сектора.

«Заслушал предварительные наработки Минфина, Минэкономики и Нацбанка. Дал задачу ускорить эту работу. Развитие внутреннего рынка, создание стимулов для украинских предприятий в фокусе правительства», — подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно обсудили повышение финансовой возможности оборонно-промышленного комплекса. Готовятся соответствующие решения.

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