ФЛП уплатили рекордное количество налогов в первом квартале — Finance.ua

ФЛП уплатили рекордное количество налогов в первом квартале Сегодня 13:02 — Казна и Политика

ФЛП уплатили рекордное количество налогов в первом квартале

Физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также: Изменения для ФЛП в 2024 году

«Цифры свидетельствуют об успешном улучшении уровня администрирования налогов. В частности, в части упрощения условий ведения бизнеса и оптимизации групп плательщиков упрощенной системы», — отметил Гетманцев.

Сколько налогов уплатили ФЛП

По состоянию на 1 января 2024 года ФЛП обеспечили поступления по единому налогу на сумму более 38 млрд гривен. Это на 5,11 млрд больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

За I квартал 2024 года ФЛП обеспечили поступления по единому налогу на сумму свыше 13,9 млрд гривен — это на 5,17 млрд больше, чем было в I квартале 2023-го.

«Имеем впечатляющие темпы роста — 159%», — подчеркнул нардеп.

Количество ФЛП в Украине

Вместе с поступлениями растет и численность ФЛП. В 2023 году было зарегистрировано 303,6 тыс. вновь созданных ФЛП, против среднегодового показателя последних трех лет в 264,9 тысячи.

В целом в Украине около 2 млн физических лиц-предпринимателей.

Напомним, по данным Опендатабот, за первый квартал 2024 года украинцы открыли более 74 тысяч новых ФЛП. Это на треть больше, чем в прошлом году, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году. Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица. Четверть вновь зарегистрированных ФЛП занимаются розничной торговлей.

По итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины.

У украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.