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В марте общая капитализация криптовалют опустилась на 29%

В марте общая капитализация криптовалют опустилась на 29%

Рынок цифровых денег подешевел на 130 млрд долларов за прошедшие две недели. 1 марта общая капитализация криптовалют превышала 450 млрд долларов, а сейчас составляет порядка 322 млрд долларов.

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Отметим, правительства нескольких крупных государств призвали ужесточить контроль рынка цифровых денег. Также глава МВФ Кристин Лагард заявила, что криптовалюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма, а корпорация Google объявила о запрете рекламы ICO и криптовалют, который вступит в силу в июне 2018 года.

На следующей неделе, 19 и 20 марта, пройдет саммит «большой двадцатки», на котором особое внимание будет уделено вопросу контроля криптовалют для защиты инвесторов от серьезных финансовых рисков.

По материалам РБК
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