В Украине сделали еще один шаг к развитию криптоэкономики

Правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге криптовалют.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей Facebook-странице.

Он отметил, что майнинг будет определен как деятельность по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечению ее целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами.

Более подробную информацию Кубив пообещал сообщить позже.

Эту инициативу, по его словам, уже поддержал премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

Отметим, что в Украине до сих пор не решен вопрос правового статуса как криптовалют в целом, так и их майнинга частности. Например, Национальный банк Украины заявил, что не может признать криптовалюты валютой и предупреждает о рисках мошенничества.

При этом в прошлом году ряд народных депутатов предложили Верховной Раде легализовать оборот криптовалют в Украине, зарегистрировав два законопроекта – №7183 и №7183-1.

Однако Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась поддержать эти законопроекты в том виде, в котором они были поданы.

Кроме того, в парламентском комитете по вопросам информатизации и связи выступили за законодательное разделение майнинга и криптовалют.