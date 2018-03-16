Названы топ-5 стран, где украинские коррупционеры оставили свой след

За время своей работы Национальное антикоррупционное бюро Украины направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров. Как сообщило ведомство, из них были выполнены 130 просьб.

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“Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария — топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще всего”, – отметили в бюро.

При этом рекордсменами по количеству запросов, направленных НАБУ другим государствам, является дело с завладения средствами ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” (53 запроса) и нанесение ущерба ГП “Объединенная горно-химическая компания” (19 запросов).

Отметим, что в ноябре 2017 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение об объединении уголовных производств о растрате средств “ВостГОК” и “Энергоатома” в одно. Сейчас в этом объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске.