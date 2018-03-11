Как мигранты влияют на экономику Украины (инфографика)

Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты за границу на порядок меньше. Эксперты признают, что такая валютная подпитка имеет большое значение для экономики страны и говорят, что регулятор не учитывает деньги, которые перевозят “в карманах” и на зарплатных карточках, пишет Сегодня.
По данным НБУ, в 2017 году украинцы переслали друг другу $7,12 млрд, это на $656 млн больше, чем годом ранее. При этом каждый третий доллар, или $2,378 млрд — переводы из-за рубежа. А вот за границу отправлено на порядок меньше — всего $286 млн. Остальные деньги были переведены и получены внутри Украины. Как видно из инфографики, больше всего средств поступило из РФ — 21,7% и США — 15,6%.
Аналитик ГК “Forex club” Андрей Шевчишин также признает, что валютные переводы укрепляют курс гривны, но не считает их вклад значительным в масштабах страны.
У роста валютных переводов в Украину есть и негативная сторона — отток квалифицированной рабочей силы. Так, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что трудовая миграция — это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы, которые трудно будет перекрыть ростом денежных переводов из-за рубежа.
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