Польша намерена упростить процедуру трудоустройства иностранцев

Правительство Польши уже несколько месяцев работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

Об этом сообщил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский во время XI Форума “Европа-Украина”.

Новые положения будут готовы до летних каникул. Они также призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

Кроме того, польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессии.

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В свою очередь, владелец фирмы по найму иностранцев EWL Group Анджей Коркус отметил, что у Польши либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Коркус предложил нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу, так как хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.