ВР предлагает запретить отключать свет и газ за коммунальные долги

В Украине хотят установить еще один мораторий. На сей раз депутаты предлагают запретить отключать людей от электроэнергии и газа за долги в период отопительного сезона. Соответствующее постановление №8108 в Верховной Раде зарегистрировал депутат Ярослав Москаленко.

Если документ будет одобрен парламентом, запрет на отключение будет действовать вплоть до 15 апреля 2020 года.

В пояснительной записке к постановлению автор уточняет, что мера призвана защитить конституционные права граждан, поскольку принудительное отключение должников, которым, по его словам, пугает украинцев Министерство топлива и энергетики, сужает их права и свободы.

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В связи с чем он предлагает установить запрет отключать газ и свет людям, которые используют эти энергоресурсы для отопления своих домов и квартир, а заодно с ними еще и социальные и объекты здравоохранения, а также учебные заведения. Мораторий должен действовать в период с 15 октября до 15 апреля каждого года вплоть до весны 2020-го для предприятий-поставщиков всех форм собственности.

Справка Finance.ua:

По состоянию на конец января 2018 года долги украинцев за поставленный газ достигли астрономической суммы 14,7 млрд грн.