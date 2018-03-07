ТЭС переведены на резервные виды топлива

Украина последовательно ведет политику надежного партнера и транзитера газа, заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает пресс-служба Минэнергоугля.

В частности, по ее словам, ситуация, возникшая в результате снижения давления в ГТС Украины из-за бзика «Газпрома», была оперативно урегулирована. Она проинформировала, что уже 1 марта 2018 года было принято решение о введении временных мер на заседании Кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

«Мы обеспечили переход ТЭЦ на резервные виды топлива и замещение природного газа мазутом, ввели оперативное информирование Минэнергоугля для оперативного реагирования», — отметила госпожа Бойко, добавив, что 3 марта Кризисный комитет принял решение о возобновлении учебного процесса в образовательных учреждениях.

Чиновница отметила, что «на сегодня установлено: энергосистема сбалансирована, кризисная ситуация миновала, и с завтрашнего дня мы будем констатировать факт завершения чрезвычайной ситуации и восстановления нормальной работы системы».

Комментируя вопрос о влиянии нового витка противостояния с российским газовым монополистом на дальнейшие отношения с европейскими партнерами, г-жа Бойко подчеркнула, что эта ситуация показательна, поскольку «Газпром» в очередной раз подтвердил, что никакие договоренности, никакие контракты или решения Стокгольмского арбитража для него не существуют, и он продолжает манипулировать газовой «трубой» как рычагом политического давления.