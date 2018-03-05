День финансов, 5 марта: законопроект «О валюте», риск с Приват24, заработок на «евробляхах»

Понедельник, 5 марта. Победители финансового Оскара 2018 (выбор редакции):

Номинация – лучший монтаж: «Опять власть меняется…». Сегодня на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий решил рассказать общественности, что же изменит законопроект «О валюте». Отметим, Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.

Номинация – лучший адаптированный сценарий: По 2 млрд в год. В том же Нацбанке прогнозируют, что инвесторы будут выводить из страны по 2 млрд долларов в год. В НБУ уточнили, что непосредственно в 2017 году бизнес перечислил 1,8 млрд долларов на репатриацию его акционерами дивидендов, в том числе около 1,5 млрд долларов за счет купленной на межбанке валюты.

Номинация — лучшая операторская работа. Купит не купит? Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров о покупке Сбербанка. Об этом сообщают источники украинских СМИ. По словам источника, он был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках.

Номинация — лучший фильм: Формула газа. Не обошлось и без продолжения противостояния «Нафтогаза» и «Газпрома». Сначала «Нафтогаз» сообщил, что требует от российского «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. После обеда «Газпром» ответил очередным «уколом», официально уведомив Украину о начале расторжения газовых контрактов.

Номинация — лучшие спецэффекты: Стаж «автоматом». Министерство социальной политики Украины готовит законодательные изменения, по которым трудовой стаж будет доначисляться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Номинация — лучший грим: На все 100%. ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический. Мы сами удивились, но такой город действительно существует. И это при том (за подсчетами тех же европейцев), что типичный возраст коммунального пассажирского транспортного средства в Украине – от 20 до 30 лет (на минуточку, больше, чем некоторым депутатам).

Номинация — лучший документальный фильм: Заработок на «евробляхах». Фирмы, которые организовали неконтролируемый ввоз в Украину авто на еврономерах, зарабатывают огромные средства и всячески препятствуют попыткам урегулировать ситуацию. В этом уверяет генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Номинация — лучшая мужская роль: Обречены с Приват24. Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами, говорит экс-менеджер Приватбанка. Признался, что используемые банками системы защиты пользователей от мошенничества в сети не гарантируют пользователю безопасное управление счетом. Более того, по его словам, все пользователи системы Приват24 обречены потерять свои деньги.

Почетная награда от редакции: Где-то в другой галактике… Пока у нас идет борьба с неплательщиками алиментов, в Эмиратах двоеженцам будут выплачивать пособие на жилье. Члены Национального совета пришли к выводу, что жилищные пособия помогут уменьшить число незамужних женщин в ОАЭ.