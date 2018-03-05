Хорошковский отказался покупать Сбербанк - СМИ

Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров о покупке Сбербанка.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источники.
По словам источника, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка. Однако он был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением законодательства ЕС санкций в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.
“Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров”, – заявил собеседник.
Выход Хорошковского из переговоров совпал по времени с уходом из банка главы правления Игоря Юшко, который помогал ему вести переговоры. Юшко покинул банк с 1 февраля. После ухода Юшко правление банка также покинул казначей банка Дмитрий Золотько. И.о. главы правления банка стала Ирина Князева.
В настоящее время Национальный банк рассматривает документы от белорусского Паритетбанка на покупку 100% акций Сбербанка, который был направлен ему 21 декабря 2017 года. Летом 2017 года Паритетбанк фигурировал как элемент сделки по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.
Валерий Хорошковский раньше возглавлял СБУ, таможню, был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние 5 лет он живет в Монако.
Ранее он был владельцем Укрсоцбанка, а на конец 2016 года опосредованно контролировал 50% группы Inter Media Group, которая владеет телеканалом “Интер”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Транзиту газа в ЕС через Украину до расторжения контракта Газпрома и Нафтогаза ничто не угрожает - Минэнерго РФ13 ч. назад - 1613 31
"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов8 ч. назад - 3866 15
Подсчитано, за сколько лет Украина сможет создать ракету наподобие Falcon HeavyВчера, 22:00 - 5047 11
Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами – экс-менеджер Приватбанка6 ч. назад - 49114 9
Автогаз пробил дно: стоимость топлива упала ниже психологической отметки10 ч. назад - 3189 7
Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами – экс-менеджер Приватбанка6 ч. назад - 49114 9
"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов8 ч. назад - 3866 15
В Нацбанке рассказали, что изменит законопроект "О валюте"12 ч. назад - 3450
Украинцам готовят автоматическое доначисление стажа9 ч. назад - 3434
ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический15 ч. назад - 3304 1
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер8 ч. назад - 5010
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронамиВчера, 15:10 - 938 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2413
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6511 13
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 639
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші