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Инвесторы будут выводить из страны по 2 млрд долларов в год

Инвесторы будут выводить из страны по 2 млрд долларов в год

В НБУ прогнозируют, что в 2018-2020 годы выплаты по начисленным дивидендам сохранятся на уровне 2 миллиардов долларов.

Об этом FinClub сообщили в НБУ.

“С момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов в июне 2016 года и до конца 2017 года перечислено за границу 2,5 млрд долларов, в т.ч. около 2 млрд долларов за счет купленной валюты”, – сообщили в пресс-службе НБУ.

В НБУ уточнили, что непосредственно в 2017 году бизнес перечислил 1,8 млрд долларов на репатриацию его акционерами дивидендов, в том числе около 1,5 млрд долларов за счет купленной на межбанке валюты.

Напомним, Нацбанк разрешил иностранным инвесторам выводить больше дивидендов.

По материалам Финансовый клуб
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