Инвесторы будут выводить из страны по 2 млрд долларов в год

В НБУ прогнозируют, что в 2018-2020 годы выплаты по начисленным дивидендам сохранятся на уровне 2 миллиардов долларов.
Об этом FinClub сообщили в НБУ.
“С момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов в июне 2016 года и до конца 2017 года перечислено за границу 2,5 млрд долларов, в т.ч. около 2 млрд долларов за счет купленной валюты”, – сообщили в пресс-службе НБУ.
В НБУ уточнили, что непосредственно в 2017 году бизнес перечислил 1,8 млрд долларов на репатриацию его акционерами дивидендов, в том числе около 1,5 млрд долларов за счет купленной на межбанке валюты.
Напомним, Нацбанк разрешил иностранным инвесторам выводить больше дивидендов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Транзиту газа в ЕС через Украину до расторжения контракта Газпрома и Нафтогаза ничто не угрожает - Минэнерго РФ13 ч. назад - 1616 31
"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов8 ч. назад - 3866 15
Подсчитано, за сколько лет Украина сможет создать ракету наподобие Falcon HeavyВчера, 22:00 - 5054 11
Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами – экс-менеджер Приватбанка6 ч. назад - 49114 9
Автогаз пробил дно: стоимость топлива упала ниже психологической отметки10 ч. назад - 3189 7
Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами – экс-менеджер Приватбанка6 ч. назад - 49114 9
"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов8 ч. назад - 3866 15
В Нацбанке рассказали, что изменит законопроект "О валюте"12 ч. назад - 3450
Украинцам готовят автоматическое доначисление стажа9 ч. назад - 3434
ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический15 ч. назад - 3304 1
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер8 ч. назад - 5010
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронамиВчера, 15:10 - 938 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2413
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6511 13
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 639
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші