Авто на еврономерах: стало известно, сколько посредники заработали на украинцах

Фирмы, которые организовали неконтролируемый ввоз в Украину авто на еврономерах, зарабатывают огромные средства и всячески препятствуют попыткам урегулировать ситуацию.
Об этом заявил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
Назаренко оценил объем рынка посреднических услуг: “В Украину, по оценкам активистов, заехал миллион “евроблях”, ГФСУ говорит, что 500 тысяч. Откройте интернет – сколько стоят посреднические услуги по ввозу одной “бляхи” через “верблюда”? 1000-1400 евро. Умножьте 1000 евро, минимальная сумма, на 1 миллион автомобилей. 1 миллиард евро наличными украинцы передали этим фирмочкам”.
По его словам, эти деньги могут попадать в госбюджет, если упростить процедуру растаможивания.
“Кому понесут украинцы деньги, если государство сделает растаможку 1400 евро? Люди пойдут с этими деньгами растаможивать автомобиль, или понесут каким-то неизвестным людям и получат авто, которое будет по документам принадлежать какому-то поляку или литовской фирме?” – задал Назаренко риторический вопрос.
Однако, по словам эксперта, такая инициатива вызывает ожесточенное сопротивление со стороны фирм, которые организовали ввоз в Украину авто на еврономерах.
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