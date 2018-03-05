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ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический

ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический

В Луцке весь пассажирский коммунальный транспорт – электрический. Об этом говорится в отчете Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Innovative Fintech Solutions (KJ IFS, Венгрия), подготовленном по итогам исследования о введении системы электронных билетов в разных городах Украины. Оно охватывало девять городов: Львов, Луцк, Тернополь, Ривне, Винница, Чернигов, Николаев, Днипро, Мариуполь.

“Одна треть общественного транспорта состоит из электрических транспортных средств, кроме Луцка, где 100% транспортных средств являются электрическими, и Винницы, где их доля составляет 60%”, – говорится в отчете.

По данным ЕИБ и KJ IFS, типичный возраст коммунального пассажирского транспортного средства в Украине – от 20 до 30 лет.

Львовский парк имеет средний возраст 10,5 лет на транспортное средство, в то время как Тернополь – 31. Наиболее противоречивым городом является Винница с автобусами в возрасте 3-4 лет и трамваями в возрасте 44 лет.

В среднем во всех городах, где проводилось исследование, перевозят более 2,7 млн человек за один рабочий день. Наименьший пассажиропоток в Луцке, в других городах перевозят от 200 до 500 тыс. человек. В Днепре – более 700 тыс. пассажиров за день.

В исследовании говорится, что цифры Львова о количестве поездок противоречивы. “В то время, как транспортные операторы сообщают о 480 тыс. пассажиров за день, горсовет говорит о 1,1 млн пассажиров за день”, – пишут в отчете.

В большинстве городов используются бумажные билеты, кроме Днипра и Тернополя, где уже внедрили карточный подход. В большинстве случаев типичны месячные и одноразовые билеты. Исключение составляет Николаев, где также есть ежедневные и еженедельные билеты. Однако ежегодный билет является более распространенным.

Авторы исследовании также обращают внимание на необходимость четкого определения подхода, на основании которого города будут внедрять новые системы оплаты.

По материалам Центр транспортных стратегий
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