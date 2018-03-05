ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический

В Луцке весь пассажирский коммунальный транспорт – электрический. Об этом говорится в отчете Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Innovative Fintech Solutions (KJ IFS, Венгрия), подготовленном по итогам исследования о введении системы электронных билетов в разных городах Украины. Оно охватывало девять городов: Львов, Луцк, Тернополь, Ривне, Винница, Чернигов, Николаев, Днипро, Мариуполь.
“Одна треть общественного транспорта состоит из электрических транспортных средств, кроме Луцка, где 100% транспортных средств являются электрическими, и Винницы, где их доля составляет 60%”, – говорится в отчете.
По данным ЕИБ и KJ IFS, типичный возраст коммунального пассажирского транспортного средства в Украине – от 20 до 30 лет.
Львовский парк имеет средний возраст 10,5 лет на транспортное средство, в то время как Тернополь – 31. Наиболее противоречивым городом является Винница с автобусами в возрасте 3-4 лет и трамваями в возрасте 44 лет.
В среднем во всех городах, где проводилось исследование, перевозят более 2,7 млн человек за один рабочий день. Наименьший пассажиропоток в Луцке, в других городах перевозят от 200 до 500 тыс. человек. В Днепре – более 700 тыс. пассажиров за день.
В исследовании говорится, что цифры Львова о количестве поездок противоречивы. “В то время, как транспортные операторы сообщают о 480 тыс. пассажиров за день, горсовет говорит о 1,1 млн пассажиров за день”, – пишут в отчете.
В большинстве городов используются бумажные билеты, кроме Днипра и Тернополя, где уже внедрили карточный подход. В большинстве случаев типичны месячные и одноразовые билеты. Исключение составляет Николаев, где также есть ежедневные и еженедельные билеты. Однако ежегодный билет является более распространенным.
Авторы исследовании также обращают внимание на необходимость четкого определения подхода, на основании которого города будут внедрять новые системы оплаты.
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