Депутаты разрешили пограничникам конфисковывать автомобили контрабандистов

Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий пограничникам конфисковывать автомобили, с помощью которых перевозилась контрабанда.

Речь идет о «Проекте Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства» №5442.

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Нормы принятого документа позволят пограничникам в случае выявления правонарушения накладывать штрафы и конфисковывать «орудия и средства совершения правонарушения».

Документ поддержал 251 парламентарий.