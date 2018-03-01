Данилюк оценил кандидатуру Якова Смолия

Об этом он заявил на 14-й ежегодной инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital.
“Это очень ценная кандидатура. Он может принимать решительные и нужные меры”, – сказал министр финансов Александр Данилюк.
Он отметил, что Минфин довольно активно уже сотрудничает с Яковом Смолием, который с мая прошлого года является исполняющим обязанности главы НБУ.
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Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос “Об увольнении с должности главы НБУ” и вопрос “О назначении на должность главы НБУ”. Но народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что в Раде не хватает голосов за назначение Смолия.
Ранее фракция “Народный фронт” заявила, что поддержит кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, тогда как фракция Радикальной партии отказалась поддержать его.
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