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Данилюк оценил кандидатуру Якова Смолия

Данилюк оценил кандидатуру Якова Смолия

Об этом он заявил на 14-й ежегодной инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital.

“Это очень ценная кандидатура. Он может принимать решительные и нужные меры”, – сказал министр финансов Александр Данилюк.

Он отметил, что Минфин довольно активно уже сотрудничает с Яковом Смолием, который с мая прошлого года является исполняющим обязанности главы НБУ.

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Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос “Об увольнении с должности главы НБУ” и вопрос “О назначении на должность главы НБУ”. Но народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что в Раде не хватает голосов за назначение Смолия.

Ранее фракция “Народный фронт” заявила, что поддержит кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, тогда как фракция Радикальной партии отказалась поддержать его.

По материалам Финансовый клуб
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