В МВФ прокомментировали новую стратегию развития госбанков

Новая стратегия развития государственных банков устранит потребность в их дальнейшей рекапитализации.
Об этом в комментарии ЭП заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
“Новая стратегия развития государственного банковского сектора открывает путь к оздоровленной и преимущественно сосредоточенной в частном секторе банковской системы”, – заявил Люнгман.
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“МВФ приветствует принятие этой стратегии, которая будет стимулировать устойчивый экономический рост и обеспечит безопасный и взвешенный рост государственных банков, устраняя в будущем потребность в их дальнейшей рекапитализации”, – добавил представитель МВФ.
Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.
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