Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 344 0

В МВФ прокомментировали новую стратегию развития госбанков

В МВФ прокомментировали новую стратегию развития госбанков

Новая стратегия развития государственных банков устранит потребность в их дальнейшей рекапитализации.

Об этом в комментарии ЭП заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

“Новая стратегия развития государственного банковского сектора открывает путь к оздоровленной и преимущественно сосредоточенной в частном секторе банковской системы”, – заявил Люнгман.

Читайте также: ЕБРР поддерживает принятую Украиной стратегию для госбанков

МВФ приветствует принятие этой стратегии, которая будет стимулировать устойчивый экономический рост и обеспечит безопасный и взвешенный рост государственных банков, устраняя в будущем потребность в их дальнейшей рекапитализации”, – добавил представитель МВФ.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018