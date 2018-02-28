В МВФ прокомментировали новую стратегию развития госбанков

Новая стратегия развития государственных банков устранит потребность в их дальнейшей рекапитализации.

Об этом в комментарии ЭП заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

“Новая стратегия развития государственного банковского сектора открывает путь к оздоровленной и преимущественно сосредоточенной в частном секторе банковской системы”, – заявил Люнгман.

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“МВФ приветствует принятие этой стратегии, которая будет стимулировать устойчивый экономический рост и обеспечит безопасный и взвешенный рост государственных банков, устраняя в будущем потребность в их дальнейшей рекапитализации”, – добавил представитель МВФ.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.