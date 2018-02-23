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Водителей штрафуют за электронный полис ОСАГО - СМИ

Водителей штрафуют за электронный полис ОСАГО - СМИ

Нацполиция считает такие полисы недействительными.

Об этом FinClub сообщили в страховой компании, продавшей этот полис.

“В конце февраля к нам с заявлением обратился клиент, который приобрел электронный полис ОСАГО: полиция выписала ему протокол за то, что страховой полис не соответствует законодательству Украины”, – уточнили в компании.

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Застрахованный попросил страховую компанию совместно обратиться в Нацполицию с жалобой на неправомерные действия сотрудника полиции.

В страховой компании настаивают на законности своих действий. Они ссылаются на распоряжение Нацкомфинуслуг, согласованное с МВД и зарегистрированное в Минюсте 27 сентября 2017 года, в котором говорится, что договор ОСАГО может быть оформлен “в бумажной форме или путем направления визуальной формы страхового полиса с отображением данных электронными средствами в форме, пригодной для восприятия его содержания человеком и воспроизведения на бумаге”.

По материалам Финансовый клуб
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