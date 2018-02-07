ОСАГО теперь продают через интернет

Сегодня вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которым страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет.
Теперь чтобы купить полис ОСАГО, автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании или дожидаться ее курьера. Операцию покупки страховки можно провести онлайн.
Для этого через сайт выбранной вами страховой компании подается заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента.
«Предложение» будет сгенерировано в базе данных МТСБУ и останется актуальным сутки. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка.
После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.
У электронного полиса есть преимущества. Клиент может оформить договор в любое удобное ему время, а не только в «рабочее». И для этого ему не придется ехать в офис страховщика. Минимизируется риск покупки фальшивки – электронный полис будет выписываться непосредственно из Централизованной базы данных МТСБУ.
При этом бюро сможет оперативно блокировать продажу полисов неплатежеспособными компаниями: в случае исключения их из МТСБУ заключение новых полисов станет невозможным. Если у вас возникнут сомнения по поводу достоверности э-полиса ОСАГО, его правдивость можно проверить через интернет, QR-код и СМС-запрос в случае отсутствия интернета.
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