Как не заплатить «лишнего» за свет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как не заплатить «лишнего» за свет

Личные финансы
57
Как не заплатить «лишнего» за свет
Как не заплатить «лишнего» за свет
Чтобы каждый месяц получать правильное начисление за потребленную электроэнергию, следует своевременно передавать показания.
Об этом напомнили в YASNO.
Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового.

Кому можно не подавать

В квартире никто не живет, поэтому можно не передавать показания.
Ни оператор системы распределения (ОСР), ни поставщик (YASNO) не знают, что в квартире никто не пользуется электроэнергией. Поэтому расчет ее объемов производится по среднесуточному потреблению на основе данных за истекшие периоды.
Читайте также
Чтобы поставить все на свои места, подайте ОСР заявку на прекращение поставок или ежемесячно, в указанный выше период, передавайте одни и те же показания (последние зафиксированные).
Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то начислят лишнее.
«ОСР принимает показания в указанные дни, рассчитывает потребление за календарный месяц и передает его нам. А мы формируем счет. Если показания счетчика передать раньше или позже, то ОСР рассчитает данные по среднесуточному потреблению», — пишут в сообщении.
Переданные показания не учитывают, потому что в личном кабинете отображаются совсем другие данные для расчета.
Такая ситуация возможна, если: вы случайно ввели показания меньше предыдущих или если работники ОСР при контрольном снятии показаний счетчика зафиксировали данные, отличающиеся от вносимых вами.
Также, возможно, у вас установлена ​​АСКУЭ, которая передает потребление 1-го числа, поэтому расчет будет производиться по этим данным. Так что передавайте корректные показания и не забудьте сделать это в указанные дни.

Справка Finance.ua:

  • как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая. Об этом написал премьер-министр;
  • «Нафтогаз» продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7,96 грн за куб. м голубого топлива.

Энергетическая инфраструктура в Украине: помощница ли ей зеленая энергетика

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.