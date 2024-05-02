Как не заплатить «лишнего» за свет — Finance.ua

Как не заплатить «лишнего» за свет Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как не заплатить «лишнего» за свет

Чтобы каждый месяц получать правильное начисление за потребленную электроэнергию, следует своевременно передавать показания.

Об этом напомнили в YASNO.

Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового.

Кому можно не подавать

В квартире никто не живет, поэтому можно не передавать показания.

Ни оператор системы распределения (ОСР), ни поставщик (YASNO) не знают, что в квартире никто не пользуется электроэнергией. Поэтому расчет ее объемов производится по среднесуточному потреблению на основе данных за истекшие периоды.

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Чтобы поставить все на свои места, подайте ОСР заявку на прекращение поставок или ежемесячно, в указанный выше период, передавайте одни и те же показания (последние зафиксированные).

Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то начислят лишнее.

«ОСР принимает показания в указанные дни, рассчитывает потребление за календарный месяц и передает его нам. А мы формируем счет. Если показания счетчика передать раньше или позже, то ОСР рассчитает данные по среднесуточному потреблению», — пишут в сообщении.

Переданные показания не учитывают, потому что в личном кабинете отображаются совсем другие данные для расчета.

Такая ситуация возможна, если: вы случайно ввели показания меньше предыдущих или если работники ОСР при контрольном снятии показаний счетчика зафиксировали данные, отличающиеся от вносимых вами.

Также, возможно, у вас установлена ​​АСКУЭ, которая передает потребление 1-го числа, поэтому расчет будет производиться по этим данным. Так что передавайте корректные показания и не забудьте сделать это в указанные дни.

Справка Finance.ua:

как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая. Об этом написал премьер-министр;

«Нафтогаз» продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7,96 грн за куб. м голубого топлива.

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