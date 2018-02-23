Схемы: работа киевского метро оказалась под угрозой

Миллиардный долг Киевского метрополитена перед компанией Укррослизинг может помешать работе предприятия в обычном режиме.
Об этом заявила советник начальника коммунального предприятия Наталья Макогон в комментарии программе Схемы.
“На сегодняшний день ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. У нас есть, конечно, запасы, мы сделали заранее, и, в принципе, метрополитен – это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности. И, назовем это “по требованию”, нам дают возможность закупать необходимые детали. Но, скажем, живости предприятия нет. То есть, развития предприятие не имеет”, – сказала она.
Отмечается, что такая ситуация связана с соглашением на поставку 100 вагонов метро, которое Киевский метрополитен заключил с компанией-победителем тендера Укррослизинг в 2009 году при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, которая, поданным издания Наші гроші, близка к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата Партии регионов и бизнесмена Юрия Иванющенко. В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку.
Читайте также: Киевский метрополитен завершил 2017 почти с миллиардными убытками
Сейчас бенефициаром компании в украинском реестре указан Павел Фукс – до недавнего времени российский бизнесмен.
Фукс – до недавнего времени российский, а теперь украинский бизнесмен. Ранее журналисты издания зафиксировали, как он приезжал в Министерство внутренних дел. Кроме того, человек, похожий на него, в декабре 2017 года якобы посещал Администрацию президента.
Журналисты выяснили, что по состоянию на 2018 год общий долг Киевского метрополитена перед Укррослизингом составляет почти 2 млрд грн. Из них меньше половины – задолженность за вагоны метро, а более 1 млрд грн – коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса. По данным издания, метрополитен подписал с Укррослизингом дополнительное соглашение, в котором стороны привязали суммы выплат к курсу доллара. Именно этот пункт уже в 2014-2016 годах из-за резкого обесценивания украинской валюты привел к дополнительному долгу на более чем миллиард гривен.
Столичные власти попыталась отстоять средства несколькими способами. Один из них – обращение в СБУ, СНБО, Кабмин по вопросам о введении санкций против компании, которая в структуре собственности имела российские корни.
Также власти Киева обращалась в суд об отсрочке выплаты долга, но суд отказал. Поэтому вскоре коммунальное предприятие может оплатить Укррослизингу почти 2 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3867 19
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6054 19
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2145 16
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3132 9
Украина и Россия договорились о допустимых объемах вылова рыбы в Азовском море6 ч. назад - 655 8
УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкинговВчера, 20:15 - 7570 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6054 19
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3867 19
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3132 9
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2145 16
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 1280
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1336 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5399
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1340
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2999
Райффайзен Банк АвальОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок