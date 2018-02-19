"Киевский метрополитен" завершил 2017 почти с миллиардными убытками

Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” по предварительным данным, согласно национальному стандарту бухгалтерского учета, закончило 2017 год с убытками 956 млн гривен, увеличив доход на 71,8% или на 973 590 тыс. гривен до 2,3 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют предварительные данные финансовых результатов работы КП, полученные на запрос Украинских Новостей.
Чистый доход в 2017 году составил 2 329, 727 млн гривен, что на 71,8%, или 973, 590 млн гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года (1 355, 137 млн гривен).
Кроме того, расходы предприятия составили 3 456, 360 млн гривен.
По итогам года КП имело убытки в размере 955,711 млн гривен, при этом 2016 год “Киевский метрополитен” закончил с прибылью 55,580 млн гривен.
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