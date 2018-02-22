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Билеты на поезда: в "Укрзализныце" объяснили, когда и на сколько вырастет тариф

Билеты на поезда: в "Укрзализныце" объяснили, когда и на сколько вырастет тариф

В 2018 году “Укрзализныця” (УЗ) планирует дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки.

Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, пишет Сегодня.

По его словам билеты подорожают дважды – весной и осенью. В целом тариф вырастет на 24%.

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“На сегодня мы обратились в Министерство инфраструктуры как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге с просьбой о необходимости повышения тарифов в два этапа, дважды. Это в апреле на 12% и осенью еще на 12%, вероятнее всего в октябре”, – рассказал Кравцов в эфире Hromadske.

В то же время, ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для повышения цен на ж/д билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах.

По словам Кравцова, ж/д компания планирует провести работу среди пассажиров для разъяснения разницы между поездами и уровнем их комфорта.

“Мы анонсировали введение официальной классности поездов – открытого простого и понятного для пассажиров объяснения о комфорте поездов”, – пояснил Кравцов.

По материалам Сегодня
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