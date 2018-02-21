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Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины

Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины

Российский газопровод “Северный поток – 2” в обход Украины будет построен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров публичного акционерного общества “Северсталь” Алексеем Мордашовым, сообщает “Сегодня”.

“Думаю, что они (“Газпром” – Ред.) будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и “Северный поток – 2”. “Турецкий поток” идет вовсю. “Северный поток – 2”, думаю, будет реализован”, – сказал Путин.

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В свою очередь Мордашов подчеркнул, что компания поставляет трубы для важных проектов “Газпрома” и “Транснефти” – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе для поставок на экспорт.

По материалам Сегодня
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