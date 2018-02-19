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Стало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплату

Стало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплату

В декабре 2017 года 6,6% штатных работников получали минимальные зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет «Слово и Дело».

«В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы было у 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года», — говорится в сообщении.

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В то же время, доля работников с заработной платой от 3 200 грн до 6 000 грн составляла 43,8%, а свыше 6 000 грн получали 49,6% работников.

При этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.

По материалам Слово и Дело
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