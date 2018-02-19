Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвое

Официальная зарплата жителей столицы в твердой валюте сократилась с 607 долларов пять лет назад до 397 сегодня.

Средняя заработная плата у жителей столицы за 5 лет выросла в два раза: с 5 тыс. грн в 2013 году до 11 тыс. 135 на конец 2017 года. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на информацию, предоставленную Департаментом социальной политики.

Читайте также: Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%

«В то же время, приняв за основу валютный курс от 30 декабря 2013 и 2017 годов (8,25 и 28,06 соответственно) выйдем на совершенно иной показатель. Официальная зарплата жителей столицы в твердой валюте выглядит менее привлекательно, поскольку сократилось с 607 долларов пять лет назад до 397 сегодня», – отметил Пабат.