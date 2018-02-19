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В ГФС рассказали, как украинцам получить налоговую скидку (видео)

В ГФС рассказали, как украинцам получить налоговую скидку (видео)

В случае, если потраченная сумма на приобретение задекларированного объекта к уплате налогов достаточно высока, физические лица могут получить налоговую скидку.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” сообщила начальник главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

По ее словам, сейчас уже 3200 человек подали налоговые декларации, из них в Киеве зарегистрировано 200 миллионеров, а сумма задекларированного объекта к уплате составляет 1,9 млрд грн.

“Мы не только собираем налоги, а мы возвращаем соответствующие налоги физическим лицам, имеется в виду вопрос налоговой скидки”, – заявила представитель ГФС.

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По словам чиновницы, для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию в налоговую службу, задекларировать налоговую скидку и предоставить подтверждающие документы. Таким образом, налоговая служба в течение 60 дней рассматривает соответствующие бумаги и составляет заключение: подлежит сумма возврату физическому лицу или нет.

“На сегодня подано заявок на возврат 4 млн 900 грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн. грн.”, – сообщила Демченко.

По материалам Фінансовий тиждень
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