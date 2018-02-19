Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию Легбанка и ВиЭйБи Банка.

Как сообщает пресс-служба Фонда, ликвидация ВиЭйБи Банка продлена на два года с 20 марта 2018 года по 19 марта 2020 года, а ликвидация Легбанка на год – с 27 февраля 2018 года по 26 февраля 2019 года включительно.

На этот же период продлены полномочия ликвидаторов ВиЭйБи Банка Марины Славкиной и Легбанка – Александра Коваленко.

Отметим, ранее стало известно, что сумма непогашенных кредитов, выданных фирмам, связанным с бывшим президентом «ВиЭйБи Банка» Сергеем Максимовым, составляет более 2 млрд грн.