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Фирмы, связанные с бывшим директором «ВиЭйБи Банка», вывели из финучреждения более 2 млрд грн

Фирмы, связанные с бывшим директором «ВиЭйБи Банка», вывели из финучреждения более 2 млрд грн

Сумма непогашенных кредитов, выданных фирмам, связанным с бывшим президентом «ВиЭйБи Банка» Сергеем Максимовым, составляет более 2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов.

Отмечается, что речь идет о 25 кредитных договорах, которые были заключены в течение 2004-2009 годов. В залог банку, в основном, были переданы малоликвидные активы – имущественные права на денежные средства, продукцию. А последний платеж в счет обслуживания таких кредитов был произведен пять лет назад.

Кроме того, подавляющее большинство заемщиков-юридических лиц начали процедуру банкротства, а некоторые из них уже ликвидированы. Преимущественно инициаторами банкротства выступают другие связанные с Максимовым лица. Таким образом, должники пытаются любыми методами избежать выполнения обязательств по кредитным договорам.

По материалам Finance.UA
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