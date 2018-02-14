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Бюджет получил 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ

Бюджет получил 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ

Министерство финансов 13 февраля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,473 млрд грн.

Согласно данным ведомства, были размещены гривневые ценные бумаги со сроком обращения 91 день на 480,8 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 182 дня на 462,5 млн грн под 16,2% годовых, со сроком обращения 252 дня на 135,9 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 329 дней на 129,6 млн грн под 16,4% годовых и со сроком обращения 700 дней на 264,8 млн грн под 15,8% годовых.

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Напомним, украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ на минувшей неделе вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх.

По материалам Финансовый клуб
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