Бюджет получил 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ

Министерство финансов 13 февраля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,473 млрд грн.
Согласно данным ведомства, были размещены гривневые ценные бумаги со сроком обращения 91 день на 480,8 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 182 дня на 462,5 млн грн под 16,2% годовых, со сроком обращения 252 дня на 135,9 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 329 дней на 129,6 млн грн под 16,4% годовых и со сроком обращения 700 дней на 264,8 млн грн под 15,8% годовых.
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Напомним, украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ на минувшей неделе вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх.
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