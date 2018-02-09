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Нерезиденты докупили ОВГЗ на 3,7 млрд

Нерезиденты докупили ОВГЗ на 3,7 млрд

Нерезиденты по состоянию на 9 февраля увеличили портфель принадлежащих им гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 3,7 млрд грн – до 12 млрд грн.

Согласно обнародованным данным НБУ, портфель ОВГЗ на балансе нерезидентов изменился с 9,329 млрд грн до 12,056 млрд грн.

По состоянию на 9 февраля в обращении находятся ОВГЗ на сумму 744,941 млрд грн, а крупнейшим их держателем выступает НБУ – 356,247 млрд грн. Банки владеют гособлигациями на 350,424 млрд грн, юрлица – на 24,92 млрд грн, физлица – на 1,58 млрд грн.

Украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ на минувшей неделе вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Финансисты считают, что гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх. Желание заработать больше 16% годовых, а также получить курсовую разницу в случае укрепления гривны, побуждает иностранцев идти на риск.

По материалам Финансовый клуб
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