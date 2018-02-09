Данилюк сообщил, когда государство планирует полностью выйти из капитала Приватбанка

Государство планирует полностью выйти из капитала национализированного Приватбанка в течение пяти лет.
Об этом журналистам рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк во время пресс-конференции в Днепре.
“Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет”, – сказал Данилюк.
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Цена продажи банка будет зависеть от ситуации, которая будет на рынке на момент продажи банка.
Если верить его словам, стратегия управления госбанками уже готова и будет утверждена Кабмином на следующей неделе или в течение ближайших двух недель.
Присутствующий на пресс-конференции новый Председатель правления Петр Крумханзл (Petr Krumphanzl) заявил, что Приватбанк должен оставаться лидером на рынке.
Со слов Крумханзла, он готов удерживать Приватбанк как один из самых инновационных банков на рынках и в Европе.
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