Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1475 0

Данилюк сообщил, когда государство планирует полностью выйти из капитала Приватбанка

Данилюк сообщил, когда государство планирует полностью выйти из капитала Приватбанка

Государство планирует полностью выйти из капитала национализированного Приватбанка в течение пяти лет.

Об этом журналистам рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк во время пресс-конференции в Днепре.

“Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет”, – сказал Данилюк.

Читайте также: НБУ утвердил нового главу Приватбанка

Цена продажи банка будет зависеть от ситуации, которая будет на рынке на момент продажи банка.

Если верить его словам, стратегия управления госбанками уже готова и будет утверждена Кабмином на следующей неделе или в течение ближайших двух недель.

Присутствующий на пресс-конференции новый Председатель правления Петр Крумханзл (Petr Krumphanzl) заявил, что Приватбанк должен оставаться лидером на рынке.

Со слов Крумханзла, он готов удерживать Приватбанк как один из самых инновационных банков на рынках и в Европе.

Справка Finance.ua:

  • 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018