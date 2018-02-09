НБУ утвердил нового главу Приватбанка

Национальный банк согласовал кандидатуру Петра Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка.

Об этом порталу «Минфин» рассказали в банке.

Почти месяц назад наблюдательный совет ПриватБанка назначил Крумханзла главой правления и подал соответствующие документы на утверждение в Нацбанк. Накануне НБУ закончил проверку Крумханзла и утвердил его кандидатуру.

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Крумханзл ранее работал в ведущих банках ЕС. Опыт работы в Украине у него также есть. Чешский специалист был членом правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль.