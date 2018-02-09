Повышение пенсий военным в Украине: Гройсман раскрыл детали

При повышении пенсий военным в Украине будет изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время “Часа вопросов” в Верховной Раде,
“Я хочу вас заверить, что всех боевых военнослужащих, кто сегодня воюет и защищает страну, мы не оставим без повышения пенсий. Но вы должны понимать, что в этой системе есть также и те, кто никогда не видел боевых действий. И мы не можем их ставить в одну плоскость”, – заявил Гройсман.
Читайте также: В реформе пенсий для военных обнаружили серьезный недочет- СМИ
По словам Гройсмана, пенсии военнослужащим буду повышены “задним числом” с 1 января, если депутаты примут соответствующий закон в феврале-марте.
“Это очень чувствительная тема о перерасчете пенсий для военнослужащих. Поверьте, что для меня это тоже важный приоритет. И я помню, что мы говорили, что с 1 января мы это сделаем”, – сказал глава правительства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 3220 43
Назвали цену гектара земли после снятия мораторияВчера, 20:00 - 4213 25
В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалютВчера, 20:45 - 2603 19
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"Вчера, 13:00 - 2440 11
Изменили правила приема детей в школу: что ждет украинцев5 ч. назад - 2403 10
Назвали цену гектара земли после снятия мораторияВчера, 20:00 - 4213 25
Второй обвал на Уолл-стрит: американские компании стремительно дешевеют5 ч. назад - 3674 4
Илон Маск рассказал о планах после FalconВчера, 22:00 - 3548 1
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 3220 43
ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитовВчера, 15:00 - 3130 10
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Позавчера, 10:10 - 2409 7
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2523
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1794 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3811 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2355
SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. ПосоветуйтеРинок банківських послуг
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок