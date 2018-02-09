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Повышение пенсий военным в Украине: Гройсман раскрыл детали

Повышение пенсий военным в Украине: Гройсман раскрыл детали

При повышении пенсий военным в Украине будет изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время “Часа вопросов” в Верховной Раде, передает “Сегодня”.

“Я хочу вас заверить, что всех боевых военнослужащих, кто сегодня воюет и защищает страну, мы не оставим без повышения пенсий. Но вы должны понимать, что в этой системе есть также и те, кто никогда не видел боевых действий. И мы не можем их ставить в одну плоскость”, – заявил Гройсман.

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По словам Гройсмана, пенсии военнослужащим буду повышены “задним числом” с 1 января, если депутаты примут соответствующий закон в феврале-марте.

“Это очень чувствительная тема о перерасчете пенсий для военнослужащих. Поверьте, что для меня это тоже важный приоритет. И я помню, что мы говорили, что с 1 января мы это сделаем”, – сказал глава правительства.

По материалам Сегодня
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