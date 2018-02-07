В реформе пенсий для военных обнаружили серьезный недочет- СМИ

Департамент финансов Министерства обороны Украины провел исследование новой системы начисления пенсий военнослужащим и обнаружил в ней ряд недостатков.

Согласно предложенным Министерством социальной политики изменениям, военные, освобожденные в 2015 году, будут получать пенсию на 15% ниже, чем освобожденные в 2014-м с одинаковыми должностями, званиями и выслугой лет, сообщают СМИ.

«Например, командир батальона, подполковник, освобожденный в 2015 году, будет получать пенсию 3,8 тысячи гривен, а сержант, командир отделения, уволенный в 2003 году с такой же выслугой — 7,3 тысячи гривен», — пишет издание.

Изменения вызваны стремлением Минсоцполитики привязать размер пенсии к соотношению материального обеспечения военнослужащего и средней зарплаты по стране. В то же время связь между военными пенсиями и матобеспечением военных будет разорвана.

Кроме того, ранее утвержденные военные пенсии будут ежегодно пересматриваться в соответствии с ростом средней зарплаты и индекса потребительских цен.

Невозможность спрогнозировать размер пенсии и спланировать дальнейшее прохождение службы; Изменение условий исчисления пенсии, которыми руководствовались военные при поступлении на службы, что приведет к потере доверия к власти; Потеря мотивации для поступления на службу или ее прохождения в связи с ухудшением порядка начисления пенсий; Существенное снижение заинтересованности в дальнейшем прохождении службы для военнослужащих 25-40 летнего возраста, поскольку относительно высокая будущая пенсия станет маловероятной.

Таким образом, в Департаменте финансов Минобороны заключили, что подобные нововведения являются неприемлемыми.