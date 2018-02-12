Максим Пархоменко: 50 млрд на инфраструктуру. Зачем это Украине?

Не так давно заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщил общественности, что для обновления всей инфраструктуры Украины до 2030 года необходимо инвестировать 50 миллиардов евро. Попробуем разобраться, почему же стоит потратить такую сумму на инфраструктуру нашей страны.

Инфраструктурные проекты являются мощным фундаментом развития экономики, а также подспорьем экономического роста. Помогая расширить спрос на текущий момент и формируя фундамент для будущего развития экономики.

Плохо продуманная инфраструктура и инвестиции в нее могут стать значительной проблемой в экономике, при этом ее успешное планирование приносит значительные экономические плоды.

Примером успешного инвестирования можно обозначить практику Китая, который формирует различные программы строительства.

Примером может служить также практика Канады. Так, в провинции Онтарио 4 года назад была завершена программа инфраструктурных инвестиций, которая была начата еще в 2006 году. Ее целью было увеличение развития экономики и снижение безработицы в регионе.

Так, за свое существование объем производства в регионе рос на 2% в год, а среднегодовые доходы населения увеличились на треть.

Оказав сильное влияние на экономику, программа смогла увеличить ВВП региона и задействовать дополнительные 167 000 рабочих мест. Эффект был очевиден не только в росте доходов компаний, а и в увеличении доходов населения.

Помимо этого, рост прибылей позволил региональным и федеральным органам увеличить поступления от налогов на доходы на 1,6 млрд долларов, а организаций – на 580 млн долларов.

В целом, израсходовав на данную программу порядка 96,7 млрд долларов США, правительство Онтарио только за 2006–2014 годы смогло вернуть 16,7 млрд долларов США в виде дополнительных налоговых поступлений.

Важно отметить, что инфраструктурные проекты и дальше будут продолжать формировать подспорье для экономического роста в будущем, поскольку оказывают более долгосрочное воздействие на экономику.

На примере с Украиной, после проведения Евро 2012 страна получила не только память о футбольном мундиале. Правда, в случае сравнения практики Украины и Канады, во многом положительный экономический эффект размывается коррупцией.

Так, в случае честной игры, доступ к инфраструктурным деньгам получает широкий круг компаний, соответственно государство сможет в будущем получить больший “кэшбэк” от налогов и занятости населения.

Коррупция же в разрезе государства будет приносить меньшую моментальную отдачу. Но, не смотря на это, отдача будет. Ее сила будет зависеть не только от степени реализации проекта и вовлечении трудового населения, но и аппетитов чиновников.

Дополнительный прирост экономики инфраструктура может оказывать не только от строительства новых мостов и дорог. Улучшения могут привносить и снижения бюрократии в самих инфраструктурных процессах – как перевозка груза, оформление, декларирование и проведение таможенной очистки.

К примеру, в случае улучшения общих процедур, мы сможем увеличить поток грузоперевозок, уменьшив их общую себестоимость.

К примеру, стоимость таких процедур в среднем в Украине в 3 раза выше, чем в соседних странах – Польше или Румынии.

Иногда вызывает большой вопрос то, как стоимость аналогичных товаров Украины примерно на 20% выше, чем в тех же странах ЕС?

Безусловно, сказывается и производительность нашей промышленности, но в сумме со стоимостью логистики цены возрастают в разы.

Отмечу, что правительство в прошлом году запустило проект Национальной транспортной стратегии до 2030 года, в рамках которого многие формальные процедуры будут сведены к минимуму.

В паре с декларируемым правительством увеличенией дотаций на строительство инфраструктуры мы получим хорошее подспорье для формирования фундамента для роста нашей экономики.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари