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На обновление инфраструктуры Украины требуется 50 миллиардов евро - МИУ

На обновление инфраструктуры Украины требуется 50 миллиардов евро - МИУ

Для обновления всей инфраструктуры Украины до 2030 года необходимо инвестировать 50 миллиардов евро.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает Delo.ua.

Вместе с тем, по расчетам МИУ, каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, дает около трех долларов прироста общего валового национального продукта.

Кроме того, Довгань сообщил, что Национальная транспортная стратегия до 2030 года уже подготовлена ​​МИУ, однако сейчас она проходит региональные обсуждения с местной властью.

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“В этом году мы планируем охватить те регионы, которые не были охвачены ранее. Есть распоряжение Кабмина, цель которого – обновить всю инфраструктуру Украины. Мы собираем региональные инфраструктурные проекты”, – сказал он.

“В Киеве это, например, Подольско-Воскресенский мост, строительство большой кольцевой дороги, реконструкция второй полосы аэропорта “Борисполь” и реконструкция ряда законсервированных терминалов. Такие 3-5 важных инфраструктурных проектов мы определяем для каждого региона и после начинаем план имплементации и ищем средства”, – рассказал Довгань.

Он отметил, что МИУ также готовит список из 50 предприятий министерства, которые требуют инвестиций.

Справка finance.ua:

  • Ежегодно стоимость ремонтных работ на автодорогах Украины оценивается в 60 миллиардов гривен.
  • По рейтингу качества дорог The ​​World Economic Forum, Украина занимает 137 место из 144.
По материалам Дело
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