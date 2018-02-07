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Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – Bloomberg

Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – Bloomberg

Российские миллиардеры, которые попали в “кремлевский список” Министерства финансов США, столкнулись с новыми проблемами, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких миллиардеров из доклада.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал изданию, что опасается, что из-за попадания его в вышеуказанный перечень сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев. Другой бизнесмен в беседе с Bloomberg пожаловался на то, что попадание в “список” нанесло жесточайший урон его деловой репутации.

Организация Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к попавшим в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особо тщательно проверять их.

Справка Finance.ua:

  • 30 января Министерство финансов США представило “кремлевский доклад”. В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев и 96 “олигархов”, – “приближенных” к президенту России Владимиру Путину.
  • 1 февраля Министерство финансов США выступило с объяснениями с целью защитить свой так называемый “кремлевский отчет” от критики. В частности, в ведомстве подчеркнули, что общественность ознакомилась только с “незасекреченной частью” документа.
  • 2 февраля в закрытом докладе Министерства финансов США для Конгресса, оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg, было сказано, что потенциальное распространение санкций США на российский госдолг может отрицательно повлиять не только на российскую экономику, но и нанести вред американским инвесторам.
По материалам Зеркало Недели
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