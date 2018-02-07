Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – Bloomberg

Российские миллиардеры, которые попали в “кремлевский список” Министерства финансов США, столкнулись с новыми проблемами, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких миллиардеров из доклада.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал изданию, что опасается, что из-за попадания его в вышеуказанный перечень сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев. Другой бизнесмен в беседе с Bloomberg пожаловался на то, что попадание в “список” нанесло жесточайший урон его деловой репутации.

Организация Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к попавшим в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особо тщательно проверять их.

Справка Finance.ua:

30 января Министерство финансов США представило “кремлевский доклад”. В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев и 96 “олигархов”, – “приближенных” к президенту России Владимиру Путину.

1 февраля Министерство финансов США выступило с объяснениями с целью защитить свой так называемый “кремлевский отчет” от критики. В частности, в ведомстве подчеркнули, что общественность ознакомилась только с “незасекреченной частью” документа.