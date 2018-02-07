В НБУ рассказали, что будет с ценами в 2018 году

В 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой. На конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.

Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь.

В 2018-м году ожидается сильное подорожание продуктов с высокой степенью обработки.

Также росту инфляции будет способствовать дальнейший рост доходов населения.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что экономика Украины станет более уязвимой из-за нерешенности вопроса с дальнейшим кредитованием от МВФ и других международных финансовых организаций.

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Предполагается, что многие товары получат инфляционную “наценку” из-за подорожания бензина, которое, как ожидается, будет продолжаться. Отмечается, что цены на нефтепродукты сегодня растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную “бензиновую” или транспортную составляющую.

В Нацбанке надеются, что в дальнейшем снижение инфляции будет определяться жесткой монетарной политикой, увеличением предложения продуктов.