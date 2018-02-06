В НБУ рассказали о будущем курсе доллара

Курс доллара в Украине продолжит определять рынок, поэтому Национальный банк (НБУ) не может давать прогнозы по стоимости иностранных валют. Об этом заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

“Мы не даем прогнозов по курсу. Как сложится на рынке, таким и будет курс. Мы сегодня живем в режиме плавающего курсообразования, отмечаем сезонные факторы. Вы видели увеличение курса в конце декабря – начале января, но эти сезонные колебания мы отмечаем уже третий год подряд. И сегодня мы видим, что гривня укрепилась по отношению к тому, какой курс был в начале года”, – сказал Смолий.

Как известно, “плавающий” курс введен в Украине с 2014 года.

При этом и.о. главы Нацбанка напомнил, что НБУ изменил прогнозы по инфляции и теперь ожидает замедления роста цен в 2019 году.