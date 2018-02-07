Uber начал тестировать в Украине новый способ вызова такси

Cервис вызова такси Uber тестирует в Украине альтернативный для компании способ вызова автомобиля – звонок на короткий номер телефона.
Часть пользователей Uber уже получила сообщение о том, что компания запускает сервис заказа машины по телефону, пишет ain.ua.
В рассылке пользователям сообщалось о том, что заказать поездку можно по номеру 9988, информация о ней будет выслана в SMS. Получателям рассылки предлагалась одноразовая скидка в 20% – она автоматически применяется после первого заказа. Сервис работает с 7:00 до 24:00.
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Оператор на линии на уточняющий вопрос ответил, что это именно сервис Uber и что он предполагает заказ поездки в телефонном режиме. В Uber также официально подтвердили, что тестируют такой сервис: “Среди опций, которые мы сейчас рассматриваем ‒ возможность совершить поездку через платформу Uber с помощью оператора, с которым можно связаться по телефону. Это пока пилотный проект, который находится на ранней стадии тестирования”.
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