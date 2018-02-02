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Uber собирается запустить в Украине сервис по доставке еды - СМИ

Uber собирается запустить в Украине сервис по доставке еды - СМИ

Компания Uber планирует запустить сервис доставки еды UberEATS в Киеве.

Об этом сообщает Ain.ua.

К такому выводу в редакции портала пришли на основании сообщения о поиске сотрудника на позицию руководителя проекта.

UberEATS — это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ.

Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

По материалам AIN.UA
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