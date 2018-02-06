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"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисе

"Храните кэш, готовьтесь к худшему": эксперт предупредил украинцев о кризисе

Обвал американских фондовых индексов – это первый тревожный сигнал для мировой экономики. Такое мнение выразил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, передает “Сегодня”.

По мнению специалиста, если в США начнется кризис, то он не обойдет и Украину.

“Мировой финансовый рынок вчера был потрясен сильнейшей волной продаж. Акции упали от своих недавних максимумов на 10 и более процентов. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики”, – написал Найман на своей странице в Facebook.

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Уже к осени Найман ожидает начала экономического кризиса в США. “К маю ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний… А так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США”, – отмечает эксперт.

Найман предупреждает, что, если его прогнозы оправдаются, от этого кризиса пострадает вся мировая экономика.

“Если это действительно произойдет, то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с ее гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему”, – считает Найман.

По материалам Сегодня
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