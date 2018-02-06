Богатейшие люди потеряли $114 млрд за один день из-за падения фондовых рынков США

Резкое падение американских фондовых рынков в понедельник привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов своих активов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.
Основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
Согласно данным агентства, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета – он потерял 5,1 миллиарда долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook FB Inc Марка Цукерберга – оно сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь – они составили 3,3 миллиарда долларов.
За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 миллиарда долларов.
В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй – Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.
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