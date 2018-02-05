За каждый день просрочки по уплате алиментов можно будет требовать неустойку

Власти всерьез решили взяться за проблему с алиментами в стране. Так, еще летом 2017 г. был принят закон, согласно которому размер алиментов вырос до 50% от прожиточного минимума, а сами выплаты стали признавать собственностью ребенка. В декабре прошлого года Рада проголосовала за новый законопроект, который существенно ужесточал наказание для неплательщиков алиментов, сообщает “Сегодня”.

4 января 2018 г. закон подписал президент Украины. Вступить в силу изменения должны ровно через месяц с того момента, а значит, в начале февраля 2018 г. Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что 6 февраля также представят публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет доступен для граждан Украины.

“Сейчас у нас 3 миллиона детей, которые живут в неполных семьях и получают алименты. Из них почти 600 тыс. детей являются жертвами экономического насилия, потому что когда отец финансово “наказывает” бывшую жену, это прямо отражается на ребенке”, – написал на своей странице в Twitter Павел Петренко.

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По данным Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, за 9 месяцев 2017 г. была обеспечена выплата 1,7 млрд гривен алиментов в пользу более 500 тыс. детей. Наибольшие суммы взысканы с должников в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Согласно новому закону, злостные неплательщики алиментов не смогут выезжать заграницу, пользоваться оружием и водить авто. Также им смогут назначить до двух месяцев социальных работ.

“Что касается финансовых санкций за неуплату алиментов, здесь тоже изменения. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности”, – отметила Катерина Лысечко, старший юрист, координатор практики семейного права, Eterna Law.