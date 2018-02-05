За каждый день просрочки по уплате алиментов можно будет требовать неустойку

Власти всерьез решили взяться за проблему с алиментами в стране. Так, еще летом 2017 г. был принят закон, согласно которому размер алиментов вырос до 50% от прожиточного минимума, а сами выплаты стали признавать собственностью ребенка. В декабре прошлого года Рада проголосовала за новый законопроект, который существенно ужесточал наказание для неплательщиков алиментов,
4 января 2018 г. закон подписал президент Украины. Вступить в силу изменения должны ровно через месяц с того момента, а значит, в начале февраля 2018 г. Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что 6 февраля также представят публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет доступен для граждан Украины.
“Сейчас у нас 3 миллиона детей, которые живут в неполных семьях и получают алименты. Из них почти 600 тыс. детей являются жертвами экономического насилия, потому что когда отец финансово “наказывает” бывшую жену, это прямо отражается на ребенке”, – написал на своей странице в Twitter Павел Петренко.
Читайте также: В Украине обнародуют реестр неплательщиков алиментов
По данным Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, за 9 месяцев 2017 г. была обеспечена выплата 1,7 млрд гривен алиментов в пользу более 500 тыс. детей. Наибольшие суммы взысканы с должников в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
Согласно новому закону, злостные неплательщики алиментов не смогут выезжать заграницу, пользоваться оружием и водить авто. Также им смогут назначить до двух месяцев социальных работ.
“Что касается финансовых санкций за неуплату алиментов, здесь тоже изменения. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности”, – отметила Катерина Лысечко, старший юрист, координатор практики семейного права, Eterna Law.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП в 2018 годуВчера, 15:00 - 935 9
Религиозные организации в 2017 г. нарастили потребление газа на 12%Вчера, 13:00 - 849 6
НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение участия в банке без его согласования2 ч. назад - 518 3
Учителям в очередной раз повысят зарплаты - министр3 ч. назад - 980 3
Работа в Киеве: каких вакансий больше всего5 ч. назад - 4389 3
Назвали наиболее стрессовые профессииВчера, 16:00 - 4001 3
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Honda возрождает внедорожник PassportВчера, 23:00 - 2052
Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу6 ч. назад - 1942
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)Позавчера, 15:10 - 1375
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1044
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1520 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1022
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2462 3
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Газ для населення може подорожчати з квітняОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)