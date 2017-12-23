В начале следующего года в Украине обнародуют реестр неплательщиков алиментов.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, говорится в сюжете программы “Сніданок з “1+1”.

Кроме этого, в принятом Верховной Радой законе об усилении ответственности за неуплату алиментов предусматривается лишение водительских прав для злостных неплательщиков алиментов.

По словам Петренко, на сегодня 3 миллиона украинских детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты. Из них 600 тысяч эти выплаты регулярно не получают.

Министр отметил, что такие дети являются жертвами экономического насилия.